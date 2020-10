Mainz (ots) -Samstag, 3. Oktober 2020, 17.05 UhrLänderspiegel spezialModeration: Yve FehringAm 3. Oktober 1990 feierten die Menschen in Ost und West gemeinsamdie wiedergewonnene deutsche Einheit. Glocken läuteten, in Berlinerleuchtete ein gigantisches Feuerwerk den Nachthimmel. 30 Jahrespäter ist die Einheit selbstverständlich geworden. Ein Grund zumFeiern bleibt sie allemal. Deshalb sendet der "Länderspiegel" zum 30.Jahrestag der deutschen Einheit eine Spezialausgabe.Das Jubiläumsfest am Einheitstag richtet das Land Brandenburg inseiner Hauptstadt Potsdam aus. Coronabedingt fallen dieFeierlichkeiten sehr viel kleiner aus als geplant. Der"Länderspiegel" schaltet live nach Potsdam, um über dieVeranstaltungen in der Stadt zu berichten und mit den Brandenburgernins Gespräch zu kommen. Wie beurteilen sie den Stand der deutschenEinheit? Welche Hoffnungen von damals haben sich erfüllt? WelcheDefizite bestehen weiter?Auch ein Live-Interview mit Brandenburgs Ministerpräsident DietmarWoidke wird diesen Fragen nachgehen.In Brandenburg zeigen sich die großen Umbrüche und Herausforderungen,mit denen die ostdeutschen Bundesländer umgehen müssen, geradezuexemplarisch: Leuchttürme wie das neue Tesla-Werk strahlen hell amWirtschaftshimmel, die Lausitz mit ihrer Kohle muss einentiefgreifenden Strukturwandel bewältigen, und andere Regionen wie diePrignitz fühlen sich seit vielen Jahren abgehängt.Darüber hinaus schaut der "Länderspiegel" aber auch in die anderenBundesländer, Ost und West. Warum ist es in manchen Regionen soschwierig, einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung in Gang zubringen? Warum verlieren auf der anderen Seite aber auch Regionen inWestdeutschland zunehmend den Anschluss? Und was eint, was trennt unsnach 30 gemeinsamen Jahren? Wie steht es um die oft beschriebeneMauer in den Köpfen? Zeit für eine Bilanz.Samstag, 3. Oktober 2020, 22.40 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast: Artem Harutyunyan, BoxerFußball-Bundesliga, 3. SpieltagTopspiel:RB Leipzig - FC Schalke 04VfB Stuttgart - Bayer LeverkusenWerder Bremen - Bielefeld1. FC Köln - Bor. M'gladbachEintr. Frankfurt - HoffenheimBor. Dortmund - SC FreiburgUnion Berlin - 1. FSV Mainz 05 (Fr.)Fußball: Zweite Liga, 3. Spieltag1. FC Heidenheim - SC PaderbornHannover 96 - BraunschweigJahn Regensburg - Karlsruher SCTennis: French OpenZusammenfassungSonntag, 4. Oktober 2020, 9.03 UhrsonntagsDanke Ostdeutschland!Moderation: Andrea Ballschuh30 Jahre nach der Wiedervereinigung dreht "sonntags" den Spieß um undfragt: Was hat eigentlich die Bundesrepublik von derWiedervereinigung? Und resümiert: Danke Ostdeutschland! Eine Studiedes Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung belegt: DieMigration erwerbsbereiter Frauen in die Bundesrepublik hat Kultur undStruktur westdeutschen Lebens verändert. Die Akzeptanz berufstätigerFrauen und der Kindertagesbetreuung ist gestiegen.Die frühere "Spiegel"-Chefredakteurin Susanne Becker erzählt vonihren persönlichen Lernkurven als Westdeutsche in Ostdeutschland unddem Wert anderer System- und Lebenserfahrung.Pfarrer Magnus Koschig von der Gemeinde Heilig Kreuz stellt seine"Kirche der Zukunft" vor. Warum gelingt es dieser Kirchengemeinde inHalle/Saale, Menschen zu gewinnen, während andere GemeindenMitglieder verlieren?Die Wiedervereinigung hat die Bundesrepublik krisenfester gemacht,sagt Martin Gornig vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung(DIW). Sie ist größer geworden, vielfältiger, entfaltet mehrPotenzial als vorher, weil sie gelernt hat, flexibler, offener undschneller zu werden. Nach 2000 erfuhr das inflexibleArbeitsmarktsystem der Bundesrepublik einen Push, längst überfälligeUmstrukturierungen erfolgten, in deren Folge eine enormeKonsolidierung der Wirtschaft möglich wurde. "Der kranke MannEuropas" wurde wieder gesund, so Gornig.Sonntag, 4. Oktober 2020, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenModeration: Andrea Kiewel präsentiert Musik und GästeDer "ZDF-Fernsehgarten" lädt ein zum großen Finale der Saison:sportliche Talente, Rekorde, schräge Back-Aktionen und 30 JahreWiedervereinigung. Gäste: Söhne Mannheims, David Garrett, MandyCapristo, Dirk Michaelis, Keimzeit, Chima, Cat Ballou und andere.Letzte Ausgabe "ZDF-Fernsehgarten" der Saison 2020.Sonntag, 4.Okober 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball: BundesligaNachspiel zum 3. SpieltagLeichtathletik: London-MarathonBericht aus EnglandRudern: EM in PosenVorberichtTennis: French OpenZusammenfassung aus ParisPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4722786