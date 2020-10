Naja, da haben wir den nächsten Banküberfall. In Wien Floridsdorf wurde die Volksbank Wien in der Brünner Straße, Ecke Wannenmachergasse von einem Täter mit Pistole überfallen. Der Schurke tarnte sich mit einem Mund-Nasen-Schutz und flüchtete mit dem Geld aus der Kassa. Über die Höhe der Beute gibt es noch keine Informationen. Nachdem die Anzahl an Banküberfällen aufgrund höherer Sicherheitsstandards ...

Den vollständigen Artikel lesen ...