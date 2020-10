DGAP-News: VARTA AG / Schlagwort(e): Personalie

VARTA AG: Veränderungen im Vorstand der VARTA AG



01.10.2020 / 17:00

Corporate News

Veränderungen im Vorstand der VARTA AG Finanzvorstand Steffen Munz legt sein Vorstandsamt auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2020 nieder

Armin Hessenberger wird ab 01. Oktober 2020 neues Vorstandsmitglied und ab 01. Januar 2021 neuer Finanzvorstand der VARTA AG Ellwangen, 01. Oktober 2020. Die VARTA AG hat heute Änderungen im Vorstand bekannt gegeben.

Der Finanzvorstand Steffen Munz legt sein Vorstandsamt auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2020 nieder, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Darauf haben sich Steffen Munz und der Aufsichtsrat im besten gegenseitigen Einvernehmen geeinigt. Die Gesellschaft dankt Steffen Munz für sein sehr erfolgreiches Wirken als Finanzvorstand der VARTA AG.

"Steffen Munz hat als Finanzvorstand das Unternehmen nach dem Börsengang im Oktober 2017 überaus erfolgreich am Kapitalmarkt positioniert.", sagt Dr. Dr. Michael Tojner, Aufsichtsratsvorsitzender der VARTA AG. "Der dreifache Aufstieg der VARTA Aktie in den S-DAX, M-DAX und TecDAX im letzten Jahr ist der klare Beleg dafür. Daneben verantwortete er maßgeblich den Erwerb des VARTA Consumer Batteries Geschäfts von Energizer im letzten Jahr. Ich danke Steffen Munz für die sehr erfolgreiche Arbeit und wünsche ihm für seine berufliche Zukunft viel Erfolg." Ab 1. Oktober 2020 wird Armin Hessenberger neues Vorstandsmitglied des Traditionskonzerns und ab 01. Januar 2021 neuer Finanzvorstand der VARTA AG. Herr Hessenberger bringt langjährige Erfahrung aus seiner Tätigkeit in einem börsennotierten Industrieunternehmen mit und kennt die VARTA AG aus seiner vorherigen Tätigkeit bei der Montana Tech Components AG.

