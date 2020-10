Der chinesische Yuan sendet in den letzten Monaten mehrdeutige Chartsignale in der Entwicklung zur Weltreserve-Währung US-Dollar.Ein Blick auf die langfristige Entwicklung beider Währungen zueinander ist dabei wie ein Spiegelbild der verschiedenen außenwirtschaftlichen Strategien. Die strategische Abwertung des Yuan, um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Waren in der Welt anzuschieben, war ein voller Erfolg für China. Es schloss sich die Gegenbewegung an, welche durch explodierende Devisenreserven und Handelsüberschüsse geprägt war. Dabei näherte sich der Yuan gegen den DU-Dollar seinem früheren Ausgangsniveau von knapp 6 Yuan je Dollar bis 2015 weitgehend an.Seither probte der Yuan erfolgreich den Ausbruch über das letzte stabile Niveau vom Mai 2010 bei rund 6,80 Yuan je Dollar. Und er schaffte es sogar über die runde Zahl 7, konnte sich allerdings darüber nicht behaupten.

