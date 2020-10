(shareribs.com) New York 01.10.2020 - Der Autobauer Tesla ist an einem Einstieg beim Zulieferer LG Energy Solution interessiert, was angesichts der Planungen für die Kapazitätsausweiten kaum überrascht. Ford will massiv in kanadische E-Autoproduktion investieren. Einem Bericht der Korea Times zufolge, ist der Autobauer Tesla an einem Einstieg bei LG Energy Solution interessiert. Der Batterieproduzent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...