Die US-Wahlen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Defizite in der US-Wirtschaft gibt, die weder von Biden noch von Trump gelöst werden können. Ein aktueller Kommentar von PGIM Fixed Income: Unabhängig vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen sehen wir auch in Zukunft größere US-Defizite. Ein Biden-Sieg und ein demokratischer Senat könnten einen bedeutenden Betrag an Steuerausgaben vorwegnehmen, ...

