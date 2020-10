Konventionelle Technologien auf Basis von Leiterplatten sind günstig, stoßen aber in vielen Bereichen an Grenzen. Insbesondere im Bereich der Miniaturisierung, thermischen Stabilität und im Bereich der Hochfrequenztechnik können die hohen Anforderungen nicht oder nur teilweise erfüllt werden. Substrate auf Basis der LTCC-Technologie erfüllen diese erhöhten Anforderungen in den meisten Fällen. Sie ermöglichen diverse Anwendungen im Bereich der HF-Technologie, den Aufbau von 2,5D-Elektronik, die Nutzung dieser bei Temperaturen bis zu 500°C und bieten viele weitere Vorteile. Standard-LTCC-Prozess ...

