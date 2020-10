Verena Volpert ist neue Aufsichtsrätin bei thyssenkrupp.Das Registergericht Duisburg bestellte die frühere Bereichleisterin Finanzen von E.ON mit sofortiger Wirkung als Nachfolgerin von Ingrid Hengster, die ihr Amt per Ende September aus beruflichen Gründen niedergelegt hatte. Das teilte der Essener Industriekonzern mit.thyssenkrupp sacken weiter ab - Rekordtief rückt näherDie Aktien von thyssenkrupp haben am Donnerstag an ihren jüngsten Abwärtstrend angeknüpft. Am Nachmittag ...

