Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Zu Ehren des Saisonstarts 2020/2021 in La Liga easyMarkets (https://www.easymarkets.com/)wurde eine eigene Meisterschaft mit einem Geldpreis von 10.000 USD gestartet. Die Gewinner des Wettbewerbs werden nach dem Prozentsatz der gewonnenen Trades am Ende des 60-tägigen Wettbewerbs beurteilt. Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen Sie während des Wettbewerbszeitraums mindestens 30 Trades abschließen. Dies bedeutet, dass alle Trader eine Gewinnchance haben, unabhängig vom Volumen ihrer Trades. Aufgrund regulatorischer Beschränkungen können EU-Bürger nicht teilnehmen.easyMarkets verlost drei beachtliche Geldpreise in Höhe von 10.000, 3.000 und 1.000 US-Dollar, darunter auch einige großartige Sammlerstücke von Real Madrid.- Erster Preis $ 10.000 Bargeld + ein maßgeschneidertes Real Madrid C.F.- Trikot- Zweiter Preis $ 3.000 Bargeld + ein Real Madrid C.F.- Polohemd- Dritter Preis $ 1.000 in bar + ein sammelbarer Real Madrid C.F. Historical Ball Der Wettbewerb beginnt am 1. Oktober. Alle neuen und aktiven Kunden, die live handeln, sind berechtigt.Über easyMarkets und seine DienstleistungenSeit 2001 bietet easyMarkets seinen Kunden den Online-CFD-Handel mit außergewöhnlichen Handelsinstrumenten und -bedingungen an.Unsere proprietäre Plattform bietet:- Schützen Sie Trades für eine, drei oder sechs Stunden. Wenn der Handel verliert, machen Sie ihn rückgängig, um Ihr Geld, abzüglich einer kleinen Gebühr, zurückzugewinnen.*- Mit easyTrade* können Sie einen maximalen Risikobetrag festlegen, ohne das Potenzial eines Handels einzuschränken- Mit Freeze Rate können Sie Live-Raten vorübergehend anhalten, um Trades zu öffnen und zu schließen.- Schutz vor negativem Gleichgewicht- Kostenloser garantierter Stop-Loss Preis-Transparenz-GarantieeasyMarkets ändert seine Spreads während der Handelszeiten nie und stellt so sicher, dass Sie Ihre Kosten im Voraus kennen. Auf diese Weise können Sie Ihre Kosten berechnen und Ihre Grenzen festlegen, ohne weitere unvorhergesehene Ausgaben hinzuzufügen.- Feste Spreads- Keine versteckten Gebühren- Kein Spread und keine Margin-Anforderungen. Angebotene MärkteWir bieten unseren Kunden über 200 Märkte, darunter Devisen, Rohstoffe, Metalle, Indizes, globale Aktien und Kryptowährungen. Die von uns angebotenen Aktien sind in den USA, der EU, Hongkong, Japan und Australien notiert.Preisgekrönt und hoch bewerteteasyMarkets unternimmt große Anstrengungen, um unseren Kunden ein außergewöhnliches Handelserlebnis zu bieten.Unsere Kunden haben easyMarkets eine der höchsten Bewertungen unter den Brokern von Trustpilot gegeben - 89% ausgezeichnet und 4,7 von 5 Sternen.Wir haben außerdem mehr als 40 weltweite Anerkennungen für Innovation, Kundenerfahrung und unsere proprietäre Plattform von verschiedenen Brancheninstitutionen erhalten.Interessiert an einem "Trading Like a Champion"-Wettbewerb?Geschäftsbedingungen gelten. (https://static.easymarkets.com/assets/assets/view/Trading-Competition-October-2020-INT-EN.pdf)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1295338/easyMarkets_Logo.jpgOriginal-Content von: easyMarkets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148325/4722871