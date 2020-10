Die Anleger in Deutschland haben sich zum Start des Schlussquartals zunächst zurückgehalten. Der DAX ging am Donnerstag 0,23 Prozent tiefer mit 12.731 Zählern aus dem Handel. Frische US-Konjunkturdaten hatten dabei kaum Einfluss auf den Handel hierzulande. So sanken die Einkommen der US-Privathaushalte im August, während die Ausgaben stiegen. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas geringeren Einkommensverlust und einem schwächeren Ausgabenzuwachs gerechnet. Die wöchentlichen Erstanträge auf ...

