Bluetooth und nanoe X -Luftreinigung für PACi NX

Bei der bewährten Panasonic PACi-Reihe handelt es sich um günstige Single-Split-Klimasysteme mit mehreren Auslässen, die insbesondere zur Klimatisierung größerer Gewerberäume wie z.B. Restaurants geeignet sind. Die neuen PACi NX Systeme verfügen nun über eine auf dem europäischen Markt übliche 3-adrige Verkabelung. So wird der Einsatz der neuen Generation insbesondere in der Sanierung noch einfacher. Neue Kanalgeräte, die nicht nur flacher und leichter geworden sind, sondern zudem horizontal als auch vertikal verbaut werden können, erhöhen zusätzlich die Flexibilität.

Die PACi NX-Klimasysteme sind bereits mit dem neuen intelligenten Panasonic "CONEX"-Regler ausgestattet, der ebenfalls in diesem Herbst eingeführt wird. Mit dem CONEX-Regler verfolgt Panasonic das Thema IoT (Internet of Things) konsequent weiter. Dank Bluetooth können Installateure und Servicetechniker mit dem Smartphone und den Panasonic Steuerungs- und Diagnose-Apps auf Innen- und Außengeräte zugreifen. Über WLAN lassen sich die Geräte zudem in die Panasonic Comfort Cloud einbinden. Diese ermöglicht dem Endanwender die Steuerung seiner Anlage über das Internet.

Neue Generation des Luftreinigungssystems nanoe X

Alle Innengeräte der PACi NX-Generation sind ab sofort standardmäßig mit dem neuen nanoe X Luftreinigungssystem ausgestattet. Das bewährte Luftreinigungssystem wurde konsequent weiterentwickelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...