ExaGrid, die branchenweit einzige mehrstufige Backup-Speicherlösung (Tiered Backup Storage), gab heute bekannt, dass sie in sieben Kategorien bei der 17.Ausgabe der jährlichen Storage Awards nominiert wurde. ExaGrid ist nun ein Finalist in den Kategorien Contribution to the Storage Industry, Hyper-convergence Vendor of the Year, Enterprise Backup Hardware Company of the Year, Storage Innovators of the Year, Storage Performance Optimisation Company of the Year, Storage Product of the Year und Storage Company of the Year. Die Abstimmung über die Gewinner ist eröffnet und schließt am 12. November. Die Gewinner der diesjährigen Awards werden am 26. November 2020 bekannt gegeben.

Während ExaGrid in fünf Kategorien als Unternehmen anerkannt wurde, ist auch seine Produktlinie, die EX-Reihe mehrstufiger Backup-Speichervorrichtungen, in der Kategorie des Speicherprodukts des Jahres nominiert worden. Darüber hinaus ist dieses ein besonders bedeutendes Jahr, da der Vice President of International Systems Engineering von ExaGrid, Graham Woods, ebenso für die Auszeichnung Contribution to the Storage Industry (Beitrag zur Speicherbranche) zur Wahl steht. Graham ist seit 12 Jahren bei ExaGrid und arbeitet seit über zwei Jahrzehnten im Speichersektor. "Es ist mir eine große Ehre, eine persönliche Nominierung bei diesen angesehenen Branchenpreisen zu erhalten", sagte er. "Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer, die ebenso zur Wahl stehen, alle verdienen sie es zu gewinnen, aufgrund ihrer wertvollen Arbeit in unserem Gebiet."

ExaGrid arbeitet weiter an innovativen Produktfunktionen, welche die Probleme lösen, denen Kunden oft im Bereich der Backup-Speicher begegnen. Dieses Jahr hat ExaGrid eine neue Softwareversion 6.0 herausgebracht, die nicht nur die Benutzerschnittstelle verbessert, sondern auch die Deduplizierungs- und Replikationsleistung mit unterschiedlichen Backup-Anwendungen verbessert und vor allem einen Retention Time-Lock für Ransomware Recovery umfasst, was zur einzigen Lösung geworden ist, um eine Ransomware-Recovery-Strategie mit verzögertem Löschen aus dem Backup-Speicher anzubieten. ExaGrid kombiniert unveränderliche Objekte, eine nicht auf das Netzwerk ausgerichtete Stufe (Tier) und eine verspätete Löschung zum Schutz vor einer Ransomware-Backup-Löschung und -Verschlüsselung.

ExaGrid ist die branchenweit einzige mehrstufige Backup-Speicherlösung (Tiered Backup Storage). Ihre Disk-Cache Landing Zone für Backup und Wiederherstellung von Leistung ist mehrstufig mit einem kosteneffizienten Langzeitaufbewahrungsspeicher sowie einer Scale-Out-Speicherarchitektur, die bei steigendem Datenvolumen nach oben skaliert werden kann. ExaGrid bietet das Beste aus beiden Bereichen, indem es die schnellste Backup- und Wiederherstellungsleistung mit dem günstigsten Langzeitaufbewahrungsspeicher verbindet.

Über ExaGrid

ExaGrid stellt mehrstufige Backup-Speicher mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, Langzeitaufbewahrungsspeicher und Scale-out-Architektur bereit. Die Landing Zone von ExaGrid bietet die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Recoveries. Der Aufbewahrungsspeicher bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Geräte und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn Datenmengen wachsen wodurch teure Forklift Upgrades und der Einsatz veralteter Produkte vermieden werden. Besuchen Sie unsere Webseite exagrid.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn. In unseren Kunden-Success-Stories erfahren Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen ExaGrid-Erfahrungen zu sagen haben und warum sie jetzt deutlich weniger Zeit für die Datensicherung benötigen.

