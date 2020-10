DJ XETRA SCHLUSS/Kursdebakel bei Bayer zieht DAX ins Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es für den DAX am Donnerstag nach unten. Der Benchmark-Index schloss 0,2 Prozent tiefer bei 12.731 Punkten. Ohne das Minus von 13 Prozent in der Aktie von DAX-Schwergewicht Bayer hätte der Index rein rechnerisch im Plus geschlossen. Die Nachrichtenlage war eher dünn, so gab es keine handelbaren Ergebnisse von den Brexit-Gesprächen, auch das erhoffte US-Konjunkturpaket lässt weiter auf sich warten. Der nächste wichtige Termin für die Börse ist der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der aufzeigen wird, ob sich der US-Arbeitsmarkt von dem Corona-Schock weiter erholt hat.

Bayer mit Problemen im Agrargeschäft

Die Aktien von Bayer brachen nach einer Gewinnwarnung regelrecht ein. Der Konzern rechnet für das kommende Jahr mit rückläufigen Gewinnen und einem fallenden Cashflow wegen der Lage im Agrarbereich. Die Analysten von Bryan Garnier sind grundlegend enttäuscht von Bayer und senkten das Votum auf Sell. Seit der Übernahme von Monsanto habe der Chemie- und Pharmakonzern in jedem Jahr für eine Fülle von schlechten Nachrichten gesorgt. Zudem sei klar, dass das DAX-Unternehmen nicht die Umsatzzuwächse erwirtschaften werde, die es zum Zeitpunkt der Akquisition vorhergesagt habe. Im laufenden Jahr erwarte das Unternehmen einen Umsatzrückgang. Aber auch das Pharmageschäft kann nicht überzeugen, hier betrachten Analysten die Entwicklungspipeline für neue Arzneien mit Sorge - es seien verstärkte Anstrengungen geboten.

Den Gewinner im DAX stellte die Aktie von Infineon mit einem Plus von 7,6 Prozent, hier beflügelten Aussagen des Wettbewerbers STMicro über die gute Nachfrage im Automotive-Geschäft. Manz schlossen knapp 16 Prozent im Plus. Das Maschinenbau-Unternehmen erhielt von einer Batterie-Firma einen Auftrag über mehr als 20 Millionen Euro. Auch Jungheinrich lagen mit einem Plus von 5 Prozent fest im Markt. Händler verwiesen hier auf Spekulationen, das Unternehmen könnte den Ausblick erhöhen. Entsprechend hatte sich auch Warburg Research geäußert.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 87,1 (Vortag: 70,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,97 (Vortag: 3,15) Milliarden Euro. Es gab 18 Kursgewinner und zwölf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.730,77 -0,23% -3,91% DAX-Future 12.709,00 -0,55% -2,66% XDAX 12.727,91 -0,01% -3,10% MDAX 27.348,27 +1,26% -3,41% TecDAX 3.114,14 +1,43% +3,29% SDAX 12.539,94 +0,42% +0,22% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,54 0 ===

October 01, 2020

