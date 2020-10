Köln (ots) - Mögliche Langzeitschäden einer Corona-Infektion bereiten gut der Hälfte der Deutschen große Sorgen. Bei 53 Prozent ist die Sorge davor groß (34 Prozent) bzw. sehr groß (19 Prozent). Weniger groß ist die Sorge vor möglichen Langzeitschäden bei 30 Prozent, klein bei 15 Prozent. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend im Auftrag der Tagesthemen am Montag und Dienstag dieser Woche ergeben.Die generelle Sorge vor einer Ansteckung mit dem Virus hat im Vergleich zu September zugenommen. 36 Prozent der Deutschen haben aktuell sehr große bzw. große Sorge, dass sie selbst oder Mitglieder ihrer Familie sich mit dem Corona-Virus anstecken könnten (+10 Prozentpunkte im Vgl. zu September). Bei knapp zwei Dritteln (64 Prozent) ist diese Sorge aktuell weniger groß bzw. klein (-9).Jeder vierte Deutsche fühlt sich seit Beginn der Corona-Pandemie häufiger einsam als früher. 24 Prozent stimmen dieser Aussage zu; drei Viertel der Deutschen (76 Prozent) stimmen dieser Aussage indes nicht zu. Am stärksten verbreitet ist das Gefühl zunehmender Einsamkeit bei jungen Menschen: 30 Prozent der 18- bis 39-Jährigen fühlen sich häufiger einsam als früher. Bei den Über-65-Jährigen sind es 25 Prozent, bei den 40- bis 64-Jährigen 21 Prozent.Befragungsdaten-Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland -Fallzahl: 1.001 Befragte -Erhebungszeitraum: 28.09.2020 bis 29.09.2020 -Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) -Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame -Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:-Wie groß ist Ihre Sorge, dass Sie selbst oder Mitglieder IhrerFamilie sich mit dem Corona-Virus anstecken? -Einige an Coronaerkrankte Patienten klagen nach überstandener Infektion überanhaltende Beschwerden. Die Forschung dazu steht noch am Anfang. Wiegroß ist Ihre Sorge vor möglichen Langzeitschäden einerCorona-Infektion? -Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor und Siesagen mir bitte, ob Sie der Aussage jeweils eher zustimmen oder ehernicht zustimmen. "Seit Beginn der Corona-Pandemie fühle ich mich häufiger einsam als früher."Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4722825