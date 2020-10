DJ Boeing konzentriert Dreamliner-Fertigung in South Carolina

Von Andrew Tangel

NEW YORK (Dow Jones)--Der Flugzeughersteller Boeing passt sein Produktionsnetzwerk an die gesunkene Nachfrage an. Wie der Konzern mitteilte, lässt er die Produktion des 787 Dreamliner am Standort Seattle auslaufen und konzentriert die Fertigung des Langstreckenfliegers ab nächstem Jahr in seinem Werk in South Carolina.

Die Entscheidung folgt auf einen rapiden Einbruch der Nachfrage infolge der Corona-Pandemie. Boeing hat die Dreamliner-Produktion bereits zurückgeschraubt und im Juli angekündigt, die Konzentration der Fertigung zu prüfen.

Die Maschinen des Typs 787-8 und 787-9 werden seit 2007 in Everett bei Seattle gebaut, 2010 kam in South Carolina eine zweite Fertigungslinie hinzu. Die wird auf das größere Modell 787-10 ausgerichtet. Die kleineren Maschinen werden weiterhin in Everett gebaut, bis das Programm 2021 auf die angekündigte Produktionsrate von sechs Maschinen im Monat heruntergefahren wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2020 12:24 ET (16:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.