Tesla will den Preis für das Model 3 in China um weitere acht Prozent senken. Möglich werden die Einsparungen durch eine neue, günstigere Batterie. Der Schritt wurde bereits erwartet - sorgt bei der Aktie heute aber dennoch für Rückenwind. Einschließlich staatlicher Förderung für E-Autos soll das Model 3 in China künftig ab 249.900 Yuan - umgerechnet etwa 36.800 Dollar - zu haben sein. Das Modell 3 mit größerer Reichweite soll es künftig ab 309.900 Yuan geben (bisher: 344.050 Yuan). Die Idee dahinter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...