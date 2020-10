DJ Merkel pocht in UN-Rede auf mehr Gleichstellung

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mehr weltweite Anstrengungen bei der Gleichstellung der Geschlechter gefordert. "Wir sind noch weit davon entfernt, unsere Nachhaltigkeitsziele für Gleichstellung zu erreichen", erklärte sie laut Redetext in einer Videobotschaft der Vereinten Nationen anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Pekinger Aktionsplattform. "Die Corona-Pandemie verschärft Ungleichheiten noch: Frauen und Kinder sind stärker von Armut gefährdet", so Merkel. "Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat zugenommen."

Die Pandemie zeige aber auch, dass gerade Frauen sich als Stütze erwiesen, etwa in Krankenhäusern, Supermärkten oder beim Home-Schooling. "Das ist paradox! Einerseits ist ohne Frauen kein Staat zu machen, andererseits sind sie an wesentlichen Entscheidungen nicht gleichberechtigt beteiligt", so die Kanzlerin. "Gleichstellung ist eine Frage, die Frauen und Männer gemeinsam betrifft und die auch nur von beiden gemeinsam gelöst werden kann."

Die Pekinger Aktionsplattform ist eine der größten Verpflichtungen gegenüber den Rechten von Frauen weltweit. Ins Leben gerufen wurde sie 1995 am Rande der vierten Weltfrauenkonferenz in der chinesischen Hauptstadt.

