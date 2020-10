Die Aktie von Nikola knüpft an ihre Vortagesgewinne an und ist am Donnerstag in der Spitze um bis 31 Prozent nach oben gesprungen . Dabei wirken offenbar die optimistischen Aussagen des Managements vom Vortag sowie die anhaltenden Spekulationen über die Zukunft des milliardenschweren Deals mit GM nach - denn darüber hinausgehende Meldungen, welche die Kursexplosion erklären könnten, gibt es am zunächst nicht. Am Mittwoch hatte das krisengeschüttelte E-Mobility-Unternehmen den Zeitplan für wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...