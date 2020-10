Beim europäischen Halbleiterproduzenten STMicroelectronics läuft es derzeit sehr gut. Wie das Unternehmen mitteilte, hat man im dritten Geschäftsquartal besser abschneiden können als erwartet. Deshalb rechnet man nun auch damit, im Gesamtjahr über den bisherigen Prognosen wachsen zu können.Konkret setzte STMicroelectronics im dritten Quartal 2,67 Milliarden Dollar um, ein Plus von rund 28 % zum Vorquartal. Das Unternehmen selbst erklärte, mit dem Ergebnis knapp sieben Prozentpunkte über der eigenen Schätzung geblieben zu sein.Über der bisherigen PrognoseAuf dieser Basis plant STMicroelectronics nun mit einem Gesamtumsatz im Jahr von mehr als 9,65 Milliarden Dollar. Die bisherige Prognose lag bei 9,25-9,65 Milliarden Dollar. Damit hat der Konzern bereits schon zum zweiten Mal in diesem Jahr seinen Ausblick für das Gesamtjahr erhöht, was sich auch entsprechend in der Aktie widerspiegelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...