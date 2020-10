Das Unternehmen hat Michael Saxon in sein Advisory Board aufgenommen. Herr Saxon, der in leitenden Positionen bei zwei "Big Tobacco"-Firmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien tätig war, wird das Management von Taat bei der Gestaltung der Markteinführungs- und Expansionsstrategien des Unternehmens beraten, während es sich auf die Einführung von Beyond Tobacco in den Vereinigten Staaten Mitte des vierten Quartals 2020 vorbereitet.

Las Vegas (USA) und Vancouver (BC, Kanada), 1. Oktober 2020 - Taat Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTC: TOBAF) (Frankfurt: 2TP2) (das "Unternehmen" oder "Taat") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Michael Saxon in sein Advisory Board berufen hat. Michael Saxon ist ein versierter Experte auf den Gebieten Konsumgüter und Tabak und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Ausbau von Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Er hat Geschäftseinheiten mit vollständiger Gewinn- und Verlust-(Profit & Loss, P&L)-Verantwortung von 100 Millionen bis 3 Milliarden US-Dollar geleitet, die in verschiedenen Regulierungssystemen operierten, und dabei die Regierungspolitik erfolgreich beeinflusst. Herr Saxon kann auf Erfolge bei der Generierung von Rekordergebnissen in puncto Einnahmen und Marktanteilen unter einer Vielzahl von Marktbedingungen sowie bei der Umsetzung verschiedener Markteinführungsmodelle - einschließlich Großhandel, Vertrieb und direkte Filialbelieferung (DSD) - vorweisen. Auf Grundlage seiner Erfahrung mit der Schaffung neuer Produkte und Marken hat Herr Saxon eine überzeugende und innovative Denkweise entwickelt. Herr Saxon war als Führungskraft maßgeblich an erfolgreichen groß angelegten Transformationsinitiativen zur Förderung eines organischen Wachstums und zur Durchführung von Fusions- und Übernahmetransaktionen zur Erschließung neuer Märkte beteiligt.

Herr Saxon war über 20 Jahre lang in verschiedenen Funktionen für die Altria Group ("Altria") und Philip Morris International ("PMI") tätig; unter anderem leitete er den Corporate Venture Fund von Altria und zeichnete als General Manager für Norwegen und Dänemark für die dortigen Geschäftsaktivitäten von PMI verantwortlich. Zuletzt gründete Herr Saxon die Firma SXN Strategy Partners in Richmond (Virginia, USA) und fungiert als ihr CEO. SXN Strategy Partners berät die Board of Directors und Führungsteams von institutionellen "Blue Chip"-Investoren sowie Risikokapital- und Private-Equity-Firmen in Bezug bei der Erarbeitung und Umsetzung von langfristigen Strategien. Herr Saxon war auch an der Gründung von Trolley Ventures, einem Start- und Wagniskapitalfonds, der in Start-up-Unternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat Virginia investiert, beteiligt.

Taat nimmt Michael Saxon (Bild oben) in sein Advisory Board auf.

Herr Saxon wird regelmäßig mit dem CEO von Taat, Setti Coscarella, und CRO Tim Corkum (beide ehemalige Mitarbeiter von PMI) zusammenarbeiten, um sie mit Rat und Expertenwissen bei der Umsetzung der Geschäftsziele des Unternehmens, einschließlich der Einführung von Beyond Tobacco in den Vereinigten Staaten Mitte des vierten Quartals 2020, zu unterstützen.

"Ich freue mich, dem Advisory Board von Taat beizutreten", sagt Michael Saxon. "Die Bereitstellung einer Alternative für derzeitige volljährige Tabakraucher zur Nikotinentwöhnung ist ein faszinierendes Konzept und das Team von Taat hat genau hierfür eine Lösung entwickelt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Coscarella und Herrn Corkum bei der sorgfältigen Planung und Umsetzung der Produkteinführung von Beyond Tobacco, damit Taat schnell Marktanteile gewinnt und eine Dynamik entwickelt, die auf neuen Märkten wiederholt werden kann."

Setti Coscarella, CEO von Taat, meint: "Durch die Ernennung von Herrn Saxon als Berater kann Taat von seiner einschlägigen Erfahrung in der Tabakindustrie profitieren, während wir uns auf die Einführung von Beyond Tobacco vorbereiten. Da wir Beyond Tobacco zunächst in den Vereinigten Staaten einführen, wird die tiefe Vertrautheit von Herrn Saxon mit dem amerikanischen Markt zur Maximierung der Wirksamkeit unserer Markteinführungsstrategien beitragen. Darüber hinaus erfordert die internationale Expansion des Vertriebs eines Produktes in der Tabakkategorie eine besondere Kenntnis der einzelnen Märkte, der dortigen Wettbewerbssituation und der lokalen Vorschriften. Unsere vorläufigen Pläne zur Erschließung neuer Märkte berücksichtigten zwar all diese Faktoren, die Expertise von Herrn Saxon wird jedoch von unschätzbarem Wert sein, um bei unseren zukünftigen Expansionsinitiativen das größtmögliche Potenzial zu realisieren. Nachdem Beyond Tobacco Mitte des vierten Quartals 2020 in den Vereinigten Staaten erhältlich sein soll, freuen wir uns Herrn Saxon an unserer Seite zu haben, um unsere Produkteinführung abzuwickeln und gleich von Anfang an strategische Markterkenntnisse zu gewinnen, mit denen wir unsere nächsten Schritte beim Aufbau unseres globalen Marktanteils in der 814 Milliarden US-Dollar schweren Tabakindustrie gestalten werden."

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD.

"Setti Coscarella"

Setti Coscarella, CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mauricio Inzunza

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

investor@taatusa.com

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Mitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Über Taat Lifestyle & Wellness Ltd.

Mit der Entwicklung der Beyond Tobacco-Zigaretten, die weder Tabak noch Nikotin enthalten, verfolgt Taat das Ziel, eine innovative, erlebnisorientierte Alternative zu Tabakzigaretten für Tabakraucher einzuführen, die Nikotin den Rücken kehren wollen. Die Beyond Tobacco-Zigaretten, die in den Sorten "Original" und "Menthol" angeboten werden sollen, wurden so konzipiert, dass sie jeden Aspekt des Rauchens einer herkömmlichen Zigarette genau nachahmen. Von der Verpackung im Zigarettenstil und dem Stängelformat über die eigens entwickelte Aromamischung, die den Geschmack und den Geruch von Tabak vermittelt, bis hin zum Erlebnis des Ziehens an einer Zigarette und der Menge des ausgeatmeten Rauches - mit den Beyond Tobacco-Zigaretten sollen Raucher weiterhin das Ritual des Rauchens genießen können und zwar ohne Nikotinkonsum. Taat plant, die Beyond Tobacco-Zigaretten im vierten Quartal 2020 auf den Markt zu bringen, und verfolgt das Ziel, sich in der globalen Tabakindustrie mit einem Umsatz von 814 Milliarden US-Dollar (2018)1 zu positionieren, um von der wachsenden weltweiten Nachfrage nach besseren Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten zu profitieren.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Quellennachweis

1 British American Tobacco - The Global Market

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", oder "werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben Aussagen über die mögliche Einführung von Beyond Tobacco-Zigaretten auch Aussagen über: die möglichen Auswirkungen der Ernennung von Michael Saxon zu einem Berater des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von Taat Lifestyle & Wellness Ltd. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA87320L1031