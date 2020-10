Ein hervorragendes Signal für die offensichtlich umfassende Belebung der globalen Halbleiterbranche ging heute ausgerechnet von dem in Genf beheimaten, in seinen europäischen Standorten jedoch vor allem aus Italien und Frankreich operierenden international führenden Hersteller von Logikchips und prozesssteuernden Microcontrollern, ST MICROELECTRONICS (NL0000226223), kurz ST MICRO aus.Die in unserem Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV allokierte Aktie schoss daraufhin bin bis zum Handelsschluss an ihrer Hauptbörse Paris gleich um + 6,9 % auf knapp 28 Euro hoch und notiert damit nur noch rd. 5 % unter ihrem Rekordstand von 29,40 Euro vom 14.02.2020.Auch andere, speziell europäische Halbleiterhersteller wie INFINEON (DE0006231004 / + 7,6 %) und die ebenfalls in unserem Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV notierte ehemalige Gründungsgesellschaft von ASML, ASM INTERNATIONAL (NL0000334118 / + 7,2 %), wurden von der Meldung durch ST MICRO schlagartig nach oben katapultiert.

