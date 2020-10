Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 1 octobre/October 2020) Global Elsimate Capital Corp. has announced a name change and symbol change to Extreme Vehicle Battery Technologies Corp. (ACDC). and a six (6) for one (1) stock split of its issued and outstanding common shares.

As a result, the outstanding shares of the company will be increased to approximately 305,652,540 common shares.

Trading in the Company's shares remains halted pending completion of its previously announced acquisition of several battery metals mining claims from Marifil Mines Ltd. (the "Properties Acquisition"), which represents a fundamental change (the "Fundamental Change") within Policy 8 of the Canadian Securities Exchange (the "CSE") CSE.

There is no certainty that the Fundamental Change will be completed or that the Company's shares will resume trading on the CSE.

_________________________________

Global Elsimate Capital Corp. a annoncé un changement de nom et de symbole pour Extreme Vehicle Battery Technologies Corp. (ACDC). et une division par six (6) pour un (1) actions de ses actions ordinaires émises et en circulation.

Par conséquent, les actions en circulation de la société seront portées à environ 305 652 540 actions ordinaires.

La négociation des actions de la Société reste interrompue en attendant la finalisation de l'acquisition précédemment annoncée de plusieurs concessions minières de métaux de batterie de Marifil Mines Ltd. (l '«acquisition de propriétés»), ce qui représente un changement fondamental (le «changement fondamental») dans la politique 8 de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (le «CSE») CSE.

Il n'ya aucune certitude que le changement fondamental sera réalisé ou que les actions de la société reprendront la négociation sur le CSE.

Effective Date: le 6 octobre/October 2020 New Name/ Nouveau nom Extreme Vehicle Battery Technologies Corp. New Symbol/Symbole: ACDC NEW/NOUVEAU CUSIP: 30227V105 NEW/NOUVEAU ISIN: CA30227V1058 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 37891P108/CA37891P1080

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com