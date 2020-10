Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 1 octobre/October 2020) - Kuya Silver Corporation, the issuer resulting from a Fundamental Change of Miramont Resources Corp. (MONT), has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Kuya Silver Corporation ("Kuya") is a Canadian-based silver-focused mining company, earning into an 80% interest in the Bethania Silver Mine, located in Central Peru. Bethania was in production until 2016, toll-milling its ore at various other concentrate plants in the region, and Kuya's plan is to implement an expansion and construct a concentrate plant at site before restarting operations. Bethania produced silver-lead and zinc concentrates from the run of mine material until being placed on care and maintenance due to market conditions and lack of working capital.

Kuya Silver Corporation, l'émetteur résultant d'un changement fondamental de Miramont Resources Corp. (MONT), a été approuvé pour inscription.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Kuya Silver Corporation («Kuya») est une société minière canadienne axée sur l'argent qui détient une participation de 80% dans la mine d'argent Bethania, située au centre du Pérou. Bethania était en production jusqu'en 2016, transformant son minerai à péage dans diverses autres usines de concentrés de la région, et le plan de Kuya est de mettre en œuvre une expansion et de construire une usine de concentrés sur le site avant de redémarrer les opérations. Bethania a produit des concentrés d'argent-plomb et de zinc à partir de l'exploitation minière jusqu'à ce qu'elle soit mise en entretien et maintenance en raison des conditions du marché et du manque de fonds de roulement.

Issuer/Émetteur: Kuya Silver Corporation Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): KUYA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 32 340 732 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 3 610 871 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 50149R 10 7 ISIN : CA 50149R 10 7 3 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 604667105/CA6046671054 Boardlot/Quotité: 100 Consolidation: 10 Old for 1 New/10 anciens pour 1 nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 7 octobre/October 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Trust Company of Canada

The Exchange is accepting Market Maker applications for KUYA. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com