Um Bier zu brauen, braucht man normalerweise eine Braumeisterausbildung. Schweizer Forscher haben sich das Rezept ganz einfach von einer KI liefern lassen. Forscher an der Hochschule Luzern in der Schweiz haben eine künstliche Intelligenz erschaffen, die in der Lage ist, neue Bierrezepte zu kreieren. Unterstützung erhielt das Team vom Algorithmic Business Research Lab dabei von einem erfahren Brauexperten. Insgesamt wurde die künstlichen Intelligenz anhand von über 65.000 verschiedenen Rezepten trainiert, die nach einer sorgfältigen Vorauswahl als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...