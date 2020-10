DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas festere Kurse in Tokio nach Technikpanne

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Nach dem umfassendsten technikbedingten Handelsausfall seit der vollständigen Umstellung auf den computergestützten Handel 1999 am Vortag, verläuft das Geschäft in Tokio am Freitag wieder in geordneten Bahnen. Dabei tut sich allerdings wenig. Trotz günstiger Vorgaben der Wall Street und aus diesem Blickwinkel auch noch leichtem Nachholbedarf vom Vortag, liegt der Nikkei-225-Index lediglich 0,3 Prozent höher bei 23.255 Punkten. In Sydney lautet die Tendenz leichter, Singapur und Malaysia tendieren in engen Grenzen uneinheitlich.

In China, Hongkong und Südkorea pausiert der Handel wegen diverser Feiertage weiter, in Südkorea und Hongkong wird ab Montag wieder gehandelt, in Schanghai nach der sogenannten Goldenen Woche erst wieder ab Donnerstag.

Für einen leichten Stimmungsdämpfer sorgen die allmählich schwindenden Hoffnungen auf ein weiteres finanzielles Hilfspaket in der Corona-Pandemie in den USA noch vor der Präsidentenwahl. Demokraten und Republikaner haben sich auch bei einem weiteren Gespräch nicht darauf verständigen können. Was das Volumen der Hilfen angeht, gehen die Vorstellungen beider Seiten weit auseinander. Immerhin sollen die Gespräche aber fortgeführt werden.

Für etwas Zurückhaltung könnte daneben sorgen, dass im späteren Tagesverlauf die neuesten US-Arbeitsmarktdaten mitgeteilt werden, die oftmals für die kurzfristige Tendenz an den Finanzmärkten eine wichtige Rolle spielen.

Unter den Einzelwerten bekommt die Aktie des Börsenbetreiber Japan Exchange Group die donnerstägliche Technikpanne mit einem Minus von 2,4 Prozent zu spüren. Ökonomen rechnen mit einer fortgesetzten Erholung.

Am Ölmarkt fallen die Preise um rund 1 Prozent etwas deutlicher. Sie leiden laut Händlern zum einen unter dem weiter auf sich warten lassenden Stimuluspaket in den USA und Nachfragesorgen angesichts global weiter steigender Corona-Infektionszahlen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.847,50 -0,43% -12,52% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.254,77 +0,30% -1,99% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertagspause Schanghai-Comp. Feiertagspause Hang-Seng (Hongk.) Feiertagspause Straits-Times (Sing.) 2.491,77 -0,36% -23,46% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.500,20 +0,23% -5,28% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 % YTD EUR/USD 1,1714 -0,3% 1,1746 1,1747 +4,5% EUR/JPY 123,76 -0,2% 123,98 123,90 +1,5% EUR/GBP 0,9110 -0,1% 0,9115 0,9077 +7,6% GBP/USD 1,2859 -0,2% 1,2883 1,2939 -3,0% USD/JPY 105,65 +0,1% 105,55 105,50 -2,8% USD/KRW 1165,40 +0,2% 1162,98 1163,29 +0,9% USD/CNH 6,7705 +0,3% 6,7500 6,7414 -2,8% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7155 -0,4% 0,7185 0,7195 +2,1% NZD/USD 0,6634 -0,3% 0,6588 0,6637 -1,5% Bitcoin BTC/USD 10.649,63 +0,6% 10.588,04 10.828,76 +47,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,33 38,72 -1,0% -0,39 -32,6% Brent/ICE 40,55 40,93 -0,9% -0,38 -33,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.893,96 1.906,15 -0,6% -12,19 +24,8% Silber (Spot) 23,66 23,93 -1,1% -0,26 +32,6% Platin (Spot) 895,30 900,50 -0,6% -5,20 -7,2% Kupfer-Future 0,00 2,86 0% 0 +5,9% ===

October 02, 2020 00:35 ET (04:35 GMT)

