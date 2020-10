US-Präsident Donald Trump erkärte in der Nacht zum Freitag über Twitter, er und die First Lady, Melania Trump, seien positiv auf das Coronavirus getestet worden.In einem Tweet sagte Trump: "Wir werden sofort mit dem Quarantäne- und Erholungsprozess beginnen. Wir werden das ZUSAMMEN durchstehen! "Dies dürfte die Börsen am Freitag in Unruhe versetzen. Der DAX wurde vorbörslich bereits mehr als 100 Punkte tiefer taxiert.In Kürze mehr dazu!

