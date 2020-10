DJ INDEXÄNDERUNG/Pool Corp wird in S&P-500 aufgenommen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktie von Pool Corp, einem Anbieter von Pools und Pool-Zubehör, wird per Handelsbeginn am 7. Oktober in den viel beachteten S&P-500-Index aufgenommen. Wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices am Donnerstagabend mitteilte, muss dafür E*Trade Financial seinen Platz räumen. Hintergrund ist, dass E*Trade von Morgan Stanley übernommen wird.

Damit geht Tesla erneut leer aus, nachdem die Aktie des Elektroautobauers bei der jüngsten Aktualisierung der Indexzusammensetzung im September für viele Marktteilnehmer überraschend bereits leer ausgegangen und der Kurs darauf stärker unter Druck geraten war.

Folgende Index-Änderung wird zum Handelsbeginn am 7. Oktober wirksam:

=== + S&P-500 NEUAUFNAHME Poolcorp HERAUSNAHME E*Trade Financial ===

Zuletzt erfolgte Index-Änderungen

=== + EURO-STOXX-50 NEUAUFNAHME Adyen Kone Pernod Ricard Prosus Vonovia HERAUSNAHME BBVA Fresenius Orange Societe Generale Telefonica + STOXX50 NEUAUFNAHME Adyen HERAUSNAHME Santander + MDAX NEUAUFNAHME Shop Apotheke Wacker Chemie HERAUSNAHME Rocket Internet RTL + SDAX NEUAUFNAHME Global Fashion Group Medios Rocket Internet RTL Secunet Security Networks HERAUSNAHME Atoss Software Bertrandt Shop Apotheke Steinhoff Wacker Chemie + SMI und SPI NEUAUFNAHME Partners Group HERAUSNAHME Adecco + STOXX-600 NEUAUFNAHME Nel Inwit Fresnillo Soitec Dino Polska Beijer Ref AB Londonmetric Property JDE Peet S Masmovil Ibercom Softwareone Holding Corbion AF Poyry ADO Properties Varta Stadler Rail HERAUSNAHME Hochtief Christian Dior Greggs Loomis Mapfre Vistry Group Great Portland Estates Tui Redrow Fraport Easyjet Neles TGS-Nopec Geophysical Micro Focus International Old Mutual + S&P-500 NEUAUFNAHME Catalent Etsy Teradyne HERAUSNAHME Coty H&R Block Kohl's ===

