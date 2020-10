Der Präsident der Vereinigten Staaten wurde heute früh positiv auf Corona getestet. Die Meldung erreichte uns kurz nach 7 Uhr und sorgte umgehend für starke Marktreaktionen an der Börse. Die wichtigsten Futures tauchten sofort in die Verlustzone ab und bauen diese vorbörslich weiter aus. Die amerikanischen Futures trifft es am stärksten. Der Nasdaq Future sinkt zwischenzeitlich um mehr als -2,0 % unter die Marke von 11.345 Punkten, der S&P 500 Future verliert mehr als -1,75 % und fällt unter 3.310 Punkte. Auch der DAX-Future verliert, baut die Verluste aber nur zögerlich aus. Vorbörslich liegt der DAX-Future mehr als -1 % niedriger unter 12.560 PunktenHope Hicks, eine sehr enge Beraterin von Präsident Trump, wurde zuerst positiv auf Corona getestet. Die Beraterin hatte den Präsidenten zuletzt am Mittwoch bei einer Wahlkampagne begleitet und war auch auf dem Flug mit Air Force 1 in engem Kontakt mit Trump. Neben dem Präsidenten ist auch die First Lady erkrankt. Beide haben sich in Quarantäne zurückgezogen. Es ist noch unklar, ob Trump die Führung des Landes direkt an Vizepräsident Pence übergeben wird.

