Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist vorsichtig in den Oktober gestartet. Er pendelte gestern die meiste Zeit um seinen Vortagesschlusskurs. Am Ende ging er dann 0,23 Prozent schwächer aus dem Handel. Schlusskurs: 12.730 Punkte. Marktidee: HelloFresh. Die Aktie des Kochboxen-Anbieters weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Nach einer dynamischen Rallye vom Corona-Crash-Tief im März konnte der Anteilsschein bis auf ein im Juli markiertes Allzeithoch bei gut 53 Euro vorstoßen. Es folgte eine Korrekturphase, die in dieser Woche beendet werden konnte. Das mittelfristige technische Bild hat sich wieder aufgehellt.