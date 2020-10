NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce nach einem neuen Finanzierungspaket inklusive einer Kapitalerhöhung von 439 auf 449 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch das Paket verbessere sich die Liquiditätslage des Triebwerkbauers erheblich und die Verschuldung sinke, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 22:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B63H8491

