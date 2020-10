ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für DWS vor Quartalszahlen von 37,20 auf 34,00 gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analystin Haley Tam senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen (EPS) für den Vermögensverwalter. DWS dürfte unter dem Gegenwind durch den starken Euro und einer nachlassenden Dynamik bei den Mittelzuflüssen gelitten haben. Mittelfristig bleibe die Aktie aber attraktiv./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 12:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2020 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

DWS GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de