Hibernia REIT plc (HBRN) Transactions in own shares 02-Oct-2020 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 2 October 2020 Hibernia REIT plc (the "Company") Transactions in own shares The Company announces that on 1 October 2020 it purchased a total of 480,000 of its ordinary shares of EUR 0.10 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. The purchases form part of the Company's &euro25m share buyback programme announced on 7 August 2020. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares 480,000 Nil purchased Highest price paid (per &euro1.0140 n/a ordinary share) Lowest price paid (per &euro0.9800 n/a ordinary share) Volume weighted average &euro0.9932 n/a price paid (per ordinary share) Following the settlement of the above purchases, the Company holds no ordinary shares in treasury and has 676,195,718 ordinary shares in issue, each carrying the right to one vote. This figure should be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007 (as amended). Trading venue Currency Aggregated Volume Volume Weighted Average Price XDUB EUR 480,000 0.9932 XLON EUR Nil n/a In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below. Contacts: Hibernia REIT plc +353 1 536 9100 Sean O'Dwyer, Company Secretary Appendix Transaction Details Issuer Name Hibernia REIT plc LEI 635400MHRA4QVVFTON18 ISIN IE00BGHQ1986 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR Euronext Dublin Number of Price per Trading Time of Transaction Shares Share venue transaction Reference Number (EUR) 3,107 1.014 XDUB 08:03:49 00023510455TRDU1 2,941 1.008 XDUB 08:22:34 00023510687TRDU1 3,005 1.008 XDUB 08:22:34 00023510686TRDU1 1,946 1.008 XDUB 08:22:34 00023510685TRDU1 2,956 1.008 XDUB 08:22:34 00023510684TRDU1 6,515 1.008 XDUB 08:22:34 00023510683TRDU1 6,637 1.008 XDUB 08:22:34 00023510682TRDU1 976 1.008 XDUB 08:22:34 00023510688TRDU1 60 0.997 XDUB 08:48:29 00023510915TRDU1 98 0.997 XDUB 08:48:29 00023510914TRDU1 9 0.997 XDUB 08:48:29 00023510917TRDU1 14 0.997 XDUB 08:48:29 00023510916TRDU1 4 0.997 XDUB 08:48:30 00023510918TRDU1 3,490 0.997 XDUB 08:48:30 00023510919TRDU1 254 0.998 XDUB 08:52:45 00023510952TRDU1 59 0.998 XDUB 08:53:46 00023510954TRDU1 14 0.998 XDUB 08:53:46 00023510955TRDU1 3 0.998 XDUB 08:53:47 00023510957TRDU1 1 0.998 XDUB 08:53:47 00023510956TRDU1 3,324 0.998 XDUB 08:53:47 00023510958TRDU1 139 0.998 XDUB 08:56:42 00023510974TRDU1 2,953 0.998 XDUB 08:56:42 00023510973TRDU1 3,386 0.996 XDUB 08:56:50 00023510976TRDU1 3,306 0.996 XDUB 08:56:50 00023510975TRDU1 2,942 0.996 XDUB 09:08:19 00023511078TRDU1 199 0.996 XDUB 09:08:19 00023511077TRDU1 2,800 0.996 XDUB 09:08:19 00023511076TRDU1 3,151 0.995 XDUB 09:19:29 00023511175TRDU1 70 0.995 XDUB 09:24:22 00023511208TRDU1 16 0.995 XDUB 09:24:40 00023511212TRDU1 4 0.995 XDUB 09:24:41 00023511213TRDU1 2,974 0.995 XDUB 09:32:20 00023511394TRDU1 1,595 0.995 XDUB 09:32:20 00023511393TRDU1 3,223 0.995 XDUB 09:32:20 00023511392TRDU1 3,435 0.995 XDUB 09:32:20 00023511391TRDU1 2,947 0.995 XDUB 09:32:20 00023511390TRDU1 3,223 0.995 XDUB 09:32:20 00023511389TRDU1 1,356 0.995 XDUB 09:32:20 00023511388TRDU1 3,276 0.995 XDUB 09:32:20 00023511387TRDU1 3,015 0.995 XDUB 09:32:20 00023511386TRDU1 2,987 0.992 XDUB 09:46:38 00023511705TRDU1 3,442 0.992 XDUB 09:46:38 00023511704TRDU1 1,641 0.988 XDUB 10:01:10 00023511901TRDU1 3,006 0.988 XDUB 10:01:10 00023511900TRDU1 1,857 0.988 XDUB 10:01:10 00023511903TRDU1 2,954 0.988 XDUB 10:01:10 00023511902TRDU1 6,320 0.989 XDUB 10:25:47 00023512214TRDU1 6,389 0.989 XDUB 10:25:47 00023512213TRDU1 3,162 0.989 XDUB 10:25:47 00023512212TRDU1 3,488 0.988 XDUB 10:47:20 00023512492TRDU1 2,058 0.988 XDUB 10:47:20 00023512491TRDU1 3,326 0.988 XDUB 10:56:21 00023512630TRDU1 2,517 0.988 XDUB 10:56:21 00023512629TRDU1 2,478 0.987 XDUB 10:57:33 00023512664TRDU1 3,176 0.985 XDUB 11:03:15 00023512719TRDU1 2,831 0.985 XDUB 11:03:15 00023512718TRDU1 6,412 0.985 XDUB 11:03:15 00023512717TRDU1 39 0.987 XDUB 11:28:22 00023512889TRDU1 3,037 0.988 XDUB 11:30:16 00023512915TRDU1 2,937 0.988 XDUB 11:30:16 00023512914TRDU1 3,103 0.988 XDUB 11:30:16 00023512913TRDU1 3,229 0.988 XDUB 11:30:16 00023512912TRDU1 6,824 0.988 XDUB 11:30:16 00023512911TRDU1 3,469 0.983 XDUB 11:47:22 00023513057TRDU1 3,162 0.985 XDUB 11:56:00 00023513227TRDU1 3,209 0.984 XDUB 11:56:00 00023513229TRDU1 730 0.984 XDUB 11:56:00 00023513228TRDU1 3,358 0.984 XDUB 11:56:00 00023513226TRDU1 2,669 0.984 XDUB 11:56:00 00023513225TRDU1 2,934 0.984 XDUB 12:14:39 00023513385TRDU1 3,066 0.984 XDUB 12:14:39 00023513384TRDU1 3,452 0.983 XDUB 12:22:41 00023513448TRDU1 3,296 0.983 XDUB 12:22:41 00023513447TRDU1 6,273 0.983 XDUB 12:22:41 00023513446TRDU1 3,430 0.982 XDUB 12:38:36 00023513534TRDU1 3,090 0.98 XDUB 12:41:41 00023513575TRDU1 3,210 0.98 XDUB 12:46:23 00023513638TRDU1 3,064 0.98 XDUB 12:49:51 00023513655TRDU1 3,092 0.98 XDUB 12:49:51 00023513654TRDU1 3,343 0.98 XDUB 12:49:51 00023513653TRDU1 2,988 0.984 XDUB 13:13:02 00023513882TRDU1 131 0.984 XDUB 13:20:38 00023513965TRDU1 797 0.987 XDUB 13:33:26 00023514071TRDU1 5,889 0.987 XDUB 13:33:26 00023514072TRDU1 6,476 0.989 XDUB 13:35:56 00023514089TRDU1 658 0.99 XDUB 13:36:50 00023514093TRDU1 565 0.99 XDUB 13:36:50 00023514092TRDU1 1,819 0.99 XDUB 13:36:50 00023514091TRDU1 3,466 0.989 XDUB 13:38:00 00023514100TRDU1 6,761 0.989 XDUB 13:38:00 00023514099TRDU1 3,567 0.989 XDUB 13:38:00 00023514098TRDU1 12,578 0.991 XDUB 14:05:17 00023514426TRDU1 3,289 0.991 XDUB 14:05:37 00023514431TRDU1 3,476 0.99 XDUB 14:05:39 00023514434TRDU1 3,455 0.99 XDUB 14:05:39 00023514433TRDU1 2,671 0.99 XDUB 14:05:39 00023514432TRDU1 805 0.995 XDUB 14:21:35 00023514517TRDU1 2,445 0.995 XDUB 14:21:35 00023514516TRDU1 2,628 0.995 XDUB 14:26:26 00023514590TRDU1 19 0.995 XDUB 14:26:26 00023514589TRDU1 466 0.995 XDUB 14:26:26 00023514588TRDU1 6,008 0.995 XDUB 14:28:00 00023514618TRDU1 1,211 0.999 XDUB 14:29:39 00023514639TRDU1 1,039 0.999 XDUB 14:29:39 00023514638TRDU1 1,309 0.999 XDUB 14:29:39 00023514637TRDU1 1,635 0.999 XDUB 14:34:49 00023514671TRDU1 1,803 0.999 XDUB 14:34:49 00023514670TRDU1 3,075 0.999 XDUB 14:38:36 00023514720TRDU1 387 0.999 XDUB 14:38:36 00023514719TRDU1 169 0.999 XDUB 14:39:37 00023514735TRDU1 2,887 0.999 XDUB 14:39:37 00023514734TRDU1 103 0.999 XDUB 14:39:37 00023514733TRDU1 1,984 0.999 XDUB 14:42:23 00023514759TRDU1 1,122 0.999 XDUB 14:42:23 00023514758TRDU1 840 0.999 XDUB 14:44:58 00023514780TRDU1 1,268 0.999 XDUB 14:44:58 00023514779TRDU1 903 0.999 XDUB 14:44:58 00023514778TRDU1 2,612 0.999 XDUB 14:45:54 00023514784TRDU1 6,046 0.998 XDUB 14:48:41 00023514796TRDU1

