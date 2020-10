DJ FDA prüft Nierenmedikament von Astrazeneca beschleunigt

Von Matteo Castia

BARCELONA (Dow Jones)--Das Medikament Farxiga des britischen Pharmaherstellers Astrazeneca zur Behandlung chronischer Nierenerkrankungen wird in den USA in einem beschleunigten Zulassungsverfahren geprüft. Die US-Arzneimittelbehörde FDA gab dem Wirkstoff den Status einer bahnbrechenden Therapie, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.

Für Farxiga wurde in einer klinischen Studie der Phase 3 nachgewiesen, dass es des Risikos von Nierenversagen und Herzkreislauf- oder Nierentod bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung verringert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de.dowjones.com

DJG/DJN/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2020 02:29 ET (06:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.