DJ MÄRKTE ASIEN/Flucht in sichere Häfen nach Nachricht über Trump-Infektion

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Die Nachricht über die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump hat am Freitag an den ostasiatischen Finanzmärkten und in Australien für eine Flucht der Anleger in sogenannte sichere Häfen gesorgt. Dazu zählen Anleihen, das Gold und am Devisenmarkt Währungen wie der Yen, der Dollar und der Franken.

Am Aktienmarkt drehten die Kurse dagegen parallel zu den Futures auf die US-Aktienindizes ins Minus. Der Nikkei-Index ging mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 23.019 Punkte aus dem Tag. In Sydney büßte der Index, der zuvor bereits moderat im Minus gelegen hatte, mit 1,5 Prozent deutlich mehr ein. Der Goldpreis machte einen Satz von 1.890 auf 1.908 Dollar je Feinunze, der Yen stieg von Ständen knapp über 105,60 je Dollar auf zuletzt gut 105,00. Gegenüber anderen Währungen legte der Dollar aber zunächst zu.

In China, Hongkong und Südkorea ruhte der Handel wegen diverser Feiertage weiter. In Südkorea und Hongkong wird ab Montag wieder gehandelt, in Schanghai nach der sogenannten Goldenen Woche erst wieder ab Donnerstag.

Nach dem umfassendsten technikbedingten Handelsausfall seit der vollständigen Umstellung auf den computergestützten Handel 1999 am Vortag, verlief das Geschäft in Tokio am Freitag wieder in geordneten Bahnen.

Für einen leichten Stimmungsdämpfer hatte bereits vor der Trump-Nachricht die allmählich schwindende Hoffnung auf ein weiteres finanzielles Hilfspaket in der Corona-Pandemie in den USA noch vor der Präsidentenwahl gesorgt. Daneben hielten sich die Anleger etwas zurück, weil im späteren Tagesverlauf die neuesten US-Arbeitsmarktdaten mitgeteilt werden, die oftmals für die kurzfristige Tendenz an den Finanzmärkten eine wichtige Rolle spielen.

Unter den Einzelwerten bekam die Aktie des Börsenbetreiber Japan Exchange Group die donnerstägliche Technikpanne mit einem Minus von 2,0 Prozent eher moderat zu spüren.

Am Ölmarkt fielen die Preise nach den kräftigen Einbußen vom Vortag weiter deutlich zurück, wobei zusätzlich zu Sorgen über die Nachfrage in der Corona-Pandemie und das weiter herrschende Überangebot der festere Dollar belastete. Brentöl verbilligte sich um 3,5 Prozent auf zuletzt 39,50 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.782,20 -1,54% -13,49% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.014,11 -0,74% -1,99% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertagspause Schanghai-Comp. Feiertagspause Hang-Seng (Hongk.) Feiertagspause Straits-Times (Sing.) 2.475,25 -1,02% -22,41% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.500,16 +0,23% -5,79% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 % YTD EUR/USD 1,1724 -0,2% 1,1746 1,1747 +4,5% EUR/JPY 123,16 -0,7% 123,98 123,90 +1,0% EUR/GBP 0,9107 -0,1% 0,9115 0,9077 +7,6% GBP/USD 1,2874 -0,1% 1,2883 1,2939 -2,9% USD/JPY 105,05 -0,5% 105,55 105,50 -3,4% USD/KRW 1167,13 +0,4% 1162,98 1163,29 +1,0% USD/CNY 6,7908 0% 6,7908 6,7908 -2,5% USD/CNH 6,7721 +0,3% 6,7500 6,7414 -2,8% USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7502 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7141 -0,6% 0,7185 0,7195 +1,9% NZD/USD 0,6625 -0,4% 0,6588 0,6637 -1,6% Bitcoin BTC/USD 10.466,51 -1,1% 10.588,04 10.828,76 +45,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,34 38,72 -3,6% -1,38 -34,3% Brent/ICE 39,49 40,93 -3,5% -1,44 -35,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.907,68 1.906,15 +0,1% +1,53 +25,7% Silber (Spot) 23,80 23,93 -0,5% -0,13 +33,3% Platin (Spot) 891,55 900,50 -1,0% -8,95 -7,6% Kupfer-Future 2,84 2,86 -0,7% -0,02 +0,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2020 02:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.