NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hella vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die meisten Autozulieferer sollten die Erwartungen übertreffen, da die Pkw-Produktion überraschend gut ausgefallen sei, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die jüngst gestiegenen Aktienkurse ließen aber vermuten, dass auch die Schätzungen der langfristig orientierten Analysten bereits gestiegen seien. Für weitere Kurszuwächse müssten die Konsensschätzungen deshalb schon deutlich übertroffen werden und die Ziele für 2021 sichtbar steigen. Hella habe bereits für das abgelaufene Quartal berichtet und sei mit Blick auf den Trend hin zu Elektroantrieben gut positioniert. Die Aktie werde trotz besserer Fundamentaldaten mit einem Abschlag zum am ehesten vergleichbaren Konkurrenten Valeo gehandelt./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 16:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2020 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A13SX22

HELLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de