Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig wird es heute spannend, denn in der Eurozone stehen die Verbraucherpreise des letzten Monats auf der Agenda, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben von nationalen Inflationsraten seien gemischt. Per saldo sei nicht davon auszugehen, dass die Teuerungsrate zulege und den Negativbereich verlasse. Somit würden Inflationserwartungen gedämpft bleiben und die EZB dürfte sich in ihrer geldpolitischen Ausrichtung bestätigt sehen. ...

