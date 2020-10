Nach einem kurzfristigen Rücksetzer sieht es bei der Aktie von Plug Power wieder richtig gut aus. Der Wert konnte in dieser Woche um rund zwölf Prozent zulegen und hat damit die Verluste der vergangenen Handelswoche wieder gut gemacht. Jetzt steht die Aktie an einer wichtigen technischen Marke und könnte noch heute nach oben ausbrechen.Die Plug-Power-Aktie generierte in der vergangenen Handelswoche Verkaufssignale und fiel dabei bis an die 50-Tage-Linie bei 11,24 Dollar zurück. Doch die Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...