DJ Knorr-Bremse-Tochter Bendix kauft Dana aus Joint-Venture heraus

FRANKFURT (Dow Jones)--Bendix Commercial Vehicle Systems, eine US-Tochter des Bremsenherstellers Knorr-Bremse löst ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Automobilzulieferer Dana Incorporated auf. Bendix erwirbt dazu per Jahresbeginn 2021 den 20-prozentigen Anteil von Dana an Bendix Spicer Foundation Brake, wie es in einer Mitteilung von Bendix heißt.

Das Joint Venture war 2004 gegründet worden, um branchenführend bei Fundamentkomponenten von Bremsen zu werden. Bendix hatte sein Geschäft mit Druckluftscheibenbremsen, Gestängestellern und Aktuatoren eingebracht, Dana das Geschäft mit Trommelbremsen. Beide Seiten wollen auch künftig zusammenarbeiten. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de.dowjones.com

DJG/DJN/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2020 02:57 ET (06:57 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.