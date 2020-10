Unilever: Konsumgüterriese geht geeint in die Zukunft

Die niederländische Margarine Union und die britische Firma Lever Brothers schlossen vor rund 90 Jahren ihre Geschäfte unter dem Namen Unilever (WKN: A0JMQ9 / ISIN: NL0000388619) zusammen. Seit diesem Zusammenschluss stellt der Konsumgüter-Konzern eine Besonderheit dar: Bis heute ist Unilever ein geteilter Konzern mit zwei Zentralen. Diese Teile sollen nun vereint werden.

Organisatorische Neuausrichtung

Um den Konzern organisatorisch an die Anforderungen des 21.Jahrhunderts auszurichten, hat man seitens der Führungen in Rotterdam und London entschieden, die zwei Teilkonzerne zusammenzuführen. Am vergangenen Montag stimmten die Aktionäre des niederländischen Teils endgültig für die Zusammenlegung. Bevor der Zusammenschluss finalisiert werden kann, steht noch die Entscheidung der britischen Anteilseigner aus. Diese wird Mitte Oktober erwartet.

Den vollständigen Artikel lesen ...