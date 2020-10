SAP: Neues Allzeithoch und strategische Übernahme

Der DAX-Konzern SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) will sein Cloud-Geschäft mit einer Übernahme ausbauen. Europas führender Software-Hersteller teilte am Donnerstag am Firmensitz in Walldorf mit, dass mit Emarsys ein Anbieter von Kundenbindungsplattformen übernommen werden soll. Die entsprechende Vereinbarung zur Übernahme wurde bereits unter Dach und Fach gebracht.

Prominente Kunden

Angaben zum Kaufpreis oder andere finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben. Laut SAP hat Emarsys weltweit mehr als 1.500 Kunden und über 800 Mitarbeiter in 13 Niederlassungen. Zu den Kunden des im Jahr 2000 gegründeten US-österreichischen Unternehmens zählen unter anderem Puma, Sky und Bugatti. Unter der Voraussetzung, dass die Aufsichtsbehörden zustimmen, soll die Übernahme bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...