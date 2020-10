Die Aktie von Snowflake (WKN: A2QB38) ist eine der schillerndsten gewesen, in die Warren Buffett, beziehungsweise Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) zuletzt investiert hat. In letzter Zeit verdichteten sich die Hinweise, dass das Orakel von Omaha hier nicht selbst aktiv gewesen ist. Nein, sondern eher einer seiner Investment-Lieutenants. Alles andere wäre wohl auch verwunderlich gewesen. Trotzdem: Die Aktie hat viel Aufmerksamkeit auf sich vereint, was unterm Strich zu einer hohen Bewertung geführt ...

