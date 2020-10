Die Nel Aktie kann in den letzten Handelstagen überzeugen. Der Kurs steigt und hebt damit auch die Erwartungshaltung der Investoren. Mit jeder Stunde, in der diese Aktie nicht nachgibt, steigt die Hoffnung auf eine Trendwende. Viele Anleger sehen diesen Wert in einer Korrektur, die schon bald wieder mit steigenden Kursen beendet werden soll. Durch das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...