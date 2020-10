Der Sojabohnen Future brach Ende August aus seiner Trading Range nach oben aus und konnte in nur einem Monat knapp 15 Prozent bis auf 1046,75 US-Cent zulegen. Es erfolgten Gewinnmitnahmen, die den Future wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 1000 US-Cent drückten, und unser bearishes Gesamtbild bestätigten. Der am Mittwoch, 30.09.2020 veröffentlichte WASDE Report (World Agriculture Supply and Demand Estimate) des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) sorgte jedoch für eine Überraschung, ...

