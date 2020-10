Bonn (www.anleihencheck.de) - Zwar wird die Europäische Zentralbank (EZB) die Überprüfung ihrer Strategie voraussichtlich erst in etwa einem Jahr abschließen, so die Analysten von Postbank Research.EZB-Chefin Christine Lagarde habe jüngst aber angedeutet, in welche Richtung die geldpolitische Reise gehen dürfte. Demnach könnte die Notenbank ihr Inflationsziel leicht anheben, von aktuell knapp unter auf genau zwei Prozent. Außerdem könnte sie dem Beispiel der US-Notenbank Federal Reserve folgen und den Zielwert künftig nicht mehr als Obergrenze, sondern als Durchschnittswert ansehen. ...

