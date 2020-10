Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Donnerstag per Saldo nur wenig bewegt gezeigt, so die Analysten der Nord LB.Auch bei den US-Staatsanleihen sei es ein ruhiger Tag gewesen, der mit marginalen Gewinnen geendet habe.Der private Verbrauch in den USA habe im August erneut zugelegt. Die US-Amerikaner hätten mit +1,0% mehr als erwartet konsumiert. Gleichzeitig habe auch die Teuerungsrate ex Energie und Nahrungsmittel auf 1,6% von 1,4% zugelegt. ...

