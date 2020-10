Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die anhaltende Erholung des ifo Index, eine weitere Verbesserung des ISM-Index, die neue Strategie der FED in Form eines durchschnittlichen Inflationsziels, eine weitaus besser als befürchtete Gewinnsaison für das zweite Quartal, stetige Fortschritte bei der Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen, die Verpflichtung der USA und Chinas zu ihrem Phase-1-Handelsabkommen und die Tatsache, dass Apple zu einem 2.000-Milliarden-Dollar-Unternehmen avanciert sei, hätten im August eine anhaltende Rally der globalen Aktienmärkte ausgelöst. Der enttäuschende PMI der Eurozone, eine steigende und anhaltend hohe Zahl von COVID-19-Fällen in Europa und den USA, das Scheitern der Verhandlungen im US-Kongress über den nächsten Konjunkturplan und die Attacken der USA auf die chinesischen Unternehmen Huawei und TikTok hätten die Aktienmärkte nur vorübergehend belastet. ...

