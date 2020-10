Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Ob Betreiber von Top-Level-Domains oder Brauereien: Frank Fischer, CEO & CIO der Shareholder Value Management AG und Fondsmanager des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (ISIN DE000A0M8HD2/ WKN A0M8HD, Anteilsklasse T; ISIN DE000A1JSWP1/ WKN A1JSWP, Anteilsklasse A), erklärt in seiner neuesten Kolumne, was eine "Wonderful Company" beziehungsweise ein "Beautiful Business" auszeichnet und wo er in der Praxis aktuell fündig wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...