Die Gewinne des Deutschen Aktienindex vom Wochenauftakt sind in den Folgetagen zu einem großen Teil wieder kompensiert worden. Beruhigend wirkt derzeit nur noch die offenbar verlässliche Nachfrage am langfristigen Durchschnittspreis. Von Andreas Büchler. Die jüngste Erholungsbewegung versandete wieder an der Zone um 12.850 / 12.900, dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...