DJ Vinci will ACS-Industriesparte für 5,2 Mrd Euro kaufen

Von Joshua Kirby

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Baukonzern Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) hat von der französischen Vinci SA ein unverbindliches Angebot zum Erwerb der ACS-Industriesparte erhalten. Die Franzosen bewerteten die Sparte dabei mit 5,2 Milliarden Euro, teilte der Baukonzern mit. Die Spanier haben sich das Angebot bereits näher angeschaut und wollen die Verhandlungen mit dem französischen Infrastrukturkonzern fortsetzen. Die Sparte kam vergangenes Jahr auf einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro.

Vinci werde nun eine Machbarkeitsprüfung durchführen. Das werde einige Monate in Anspruch nehmen. Auch die Kartellbehörden hätten etwas bei einer möglichen Transaktion mitzureden.

Sollte es zu einem Verkauf kommen, würden 2,8 Milliarden Euro in bar bezahlt. Der Rest soll entweder in bar oder in Aktien entrichtet werden.

October 02, 2020 04:07 ET (08:07 GMT)

