Die pferdewetten.de AG hat Mitte August den Bericht für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht. Trotz deutlicher Einschränkungen bei Sportveranstaltungen – Rennveranstaltungen mehrere Wochen ausgesetzt, ebenso wie beispielsweise Fußballspiele – konnte das Unternehmen über ein Wachstum bei den Brutto-Gaming Erträgen sowie den Umsätzen berichten. Zwar hat sich das Wachstum bei den Brutto-Gaming Erträgen im zweiten Quartal auf 17,0% (Q1 2020: +23,0%) leicht abgeschwächt. Auf Halbjahresbasis konnte dennoch ein Anstieg von 20,2% auf 17,50mEUR verzeichnet werden. So waren vor allem die ersten 10 Wochen laut Unternehmensangaben von einem anhaltenden Wachstum in den beiden Segmenten Pferdewette wie auch Sportwette geprägt. In der Sportwette hatte sich das Angebot dann auf Tischtennis und die weißrussische Fußballliga beschränkt, in der Pferdewette auf Märkte wie Schweden, Australien, USA und Hongkong. Erstaunlicherweise hatte sich hier aber im Zusammenspiel mit einer erhöhten Anzahl an Kunden gezeigt, dass die Kunden auch auf exotischere Sportarten bzw. Märkte ausweichen.



